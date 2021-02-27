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27 февраля 2021, 11:18

МИД Беларуси осудил намерения провести акцию памяти в честь "прóклятых солдат" в польской Гайновке

Фото из архива
Фото из архива

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел решительно осуждает намерения провести акцию памяти в честь так называемых "прóклятых солдат" в польском городе Гайновка. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства в связи с праворадикальным маршем в названном городе, сообщает БЕЛТА.

"Позиция по этой святой для нас теме неоднократно озвучивалась и остается неизменной: праворадикальные мероприятия в местах компактного проживания этнических белорусов в Польше - это открытое, циничное оскорбление памяти жертв банд "прóклятых солдат", неприкрытое потворствование героизации нацизма", - подчеркнули в МИД.

В министерстве напомнили, что один из так называемых героев, как их пытаются подать участники маршей в Гайновке, а по сути, военный преступник Ромуальд Райс по кличке Бурый 75 лет назад руководил кровавым рейдом в населенных белорусами деревнях. На совести его и его подельников - сотни убитых и искалеченных мирных граждан, которые были виновны лишь в том, что они - белорусы. Несколько деревень были сожжены вместе с жителями. "Совершенные тогда преступления шокируют своей жестокостью. Таким деяниям нет и не может быть прощения, а тем более - оправдания", - уверены в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что принципиальная позиция по этому вопросу будет доведена до руководства посольства Польши в Минске. "Настаиваем на соблюдении польской стороной своих обязательств по недопущению героизации нацизма. Будем учитывать в отношениях с Варшавой ее подходы к абсолютно неприемлемой практике прославления военных преступников", - говорится в заявлении МИД.

В нем также отмечается, что белорусские дипломаты, работающие в Польше, отдают дань памяти убитым и сожженным заживо бандой Бурого мирным жителям: "вчера и сегодня наши коллеги вместе с жителями возлагают цветы к памятникам в населенной белорусами деревне Залешаны и в самой Гайновке".

В МИД также заметили, что на фоне многолетнего попустительства польских властей по отношению к праворадикальным маршам в Гайновке особенно карикатурно выглядят попытки Польши апеллировать к соблюдению прав человека в Беларуси и лоббировать в ее отношении санкционные меры. "В Варшаве так увлеклись попытками очернить соседнюю Беларусь, что не хватает времени заняться многочисленными проблемами с правами человека и судебной системой у себя дома. Там, где стали обыденным явлением рост неонацизма, регулярные праворадикальные акции и акты вандализма в отношении памятников тем, кто освобождал Европу от "коричневой чумы", - подчеркнули в МИД.

В данном контексте в ведомстве напомнили слова известного поэта Роберта Рождественского: "Если мы войну забудем - вновь придет война".

"Мы искренне заинтересованы в нормализации отношений с нашей соседкой Польшей, которые, к сожалению, сегодня не по нашей инициативе далеки от добрососедских. Но это возможно лишь в случае отказа Варшавы от давления и менторских подходов, в том числе в историко-мемориальной сфере. Такова объективная реальность. Насколько нам известно, по эпидемиологическим соображениям в Польше запрещено проведение массовых мероприятий. Очень надеемся, что риски распространения коронавируса в соседней стране остановят там вирус праворадикальный", - говорится в заявлении.-0-

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