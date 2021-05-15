МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"С большой тревогой продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта. Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в нечужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии", - заявил пресс-секретарь.

В ведомстве подчеркнули, что Беларусь всегда последовательно выступает за примат международного права в межгосударственных отношениях. "Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, так же как и отстаивание своих интересов, должны осуществляться в рамках международно-правового поля", - подчеркнул Анатолий Глаз.

"Рассчитываем, что именно через использование политико-дипломатических механизмов удастся прийти к скорейшей деэскалации ситуации", - добавил официальный представитель МИД.-0-