МИД Беларуси прокомментировал информацию о снятии ограничений на число американских дипломатов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси подтверждают факт телефонных разговоров между руководством ведомства и Государственного департамента США, во время которых обсуждались вопросы улучшения отношений между странами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством Министерства иностранных дел Беларуси и Государственного департамента США", - сказал Анатолий Глаз. По его словам, во время этих разговоров стороны обсуждали различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможность их улучшения. "Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщил 10 января журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, в этот день состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. Глава МИД проинформировал американскую сторону о том, что белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которым позволено работать на территории страны, говорится в издании.

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