МИД Беларуси прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали встречу Президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в Вильнюсе. Соответствующее заявление пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Вы знаете, повестка дня визита Президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла. В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу", - отметил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах. Это государственный интерес и конкретные интересы людей, интересы бизнеса, торговли, безопасности, инфраструктуры и так далее. Такая открытая и ясная позиция, по словам пресс-секретаря, понятна и партнерам Беларуси.

"Глубокий, критически мыслящий исследователь нашей независимой внешней политики подтвердит, что она также основана на ценностях, связанных с принципами международного права. На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги. И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линкявичус (министр иностранных дел Литвы. - Прим. БЕЛТА), которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами. На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной", - обратил внимание представитель белорусского МИД.

Анатолий Глаз добавил, что только за прошлый год Литву посетило около 600 тыс. белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро. Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО "Литовские железные дороги". "Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги", - подчеркнул он.-0-