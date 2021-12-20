МИД Беларуси усматривает акт враждебности и агрессии в обсуждаемом в Литве "санкционном законе"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждаемый в Литве "санкционный закон", касающийся Беларуси, является грубейшим нарушением международного права. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Уже больше недели все мы являемся свидетелями спектакля, который разыгрывается в соседней Литве вокруг транзита белорусских калийных удобрений. Актерское мастерство и предприимчивость некоторых участников этой драмы впечатляет. Но оставим на откуп самим литовцам оценки работы своего правительства. Внутренние проблемы соседней страны - их дело. Главное, что в этой мутной воде некоторые акторы под лозунгами солидарности пытаются под шумок протащить через парламент решения, которые являются просто верхом безответственности и цинизма. Успокаивая всех тем, что некий внесенный в Сейм законопроект позволит без экономического ущерба прекратить транзит белорусских калийных удобрений, на деле они формируют условия для полного запрета поставок и транзита любых белорусских товаров для дальнейшей перевозки морем", - заявил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул: уже сама по себе эта инициатива является грубейшим нарушением международного права, не считая многосторонних и двусторонних обязательств Литвы. В их числе обеспечение беспрепятственного транзита товаров, безусловное предоставление доступа к морю государству, не имеющему выхода к морю, который должен максимально обеспечиваться даже в условиях чрезвычайных ситуаций и военных действий.

"То, что официальный Вильнюс избирательно трактует нормы международного права и искренне считает, что неудобные для них нормы можно не выполнять, - уже ни для кого не секрет, особенно после драмы с мигрантами. Но в данном случае речь идет о целенаправленной попытке блокады: заблокировано воздушное сообщение, ограничено сухопутное, сейчас подбираются к железнодорожному. Это все в отношении государства, не имеющего выхода к морю. Что это, если не акт враждебности и агрессии? Эта затея также прямым образом угрожает продовольственной безопасности ряда стран мира - импортеров белорусского калия, спровоцирует нестабильность, неурожай, рост цен, усугубит проблему голода. И все эти последствия спокойно укладываются в головах литовских политиков, - заметил пресс-секретарь МИД. - Равно как и то, что от этой безумной затеи пострадает их собственное население. Более миллиарда долларов белорусского экспорта и транзита обеспечивают сегодня благосостояние не только Клайпедского порта и литовских железных дорог. Речь идет уже о сотнях литовских предприятий и благосостоянии значительного числа литовских семей. Мы уже не говорим об угрозе безопасности транзита из третьих стран".

"Ничем иным, кроме бессильной злобы, объяснить это нельзя. Уже давно настало время одуматься и прекратить эту безответственную политику, которая может не только дестабилизировать ситуацию в регионе, но и находится на грани необъявленной войны", - добавил Анатолий Глаз.-0-