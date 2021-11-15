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15 ноября 2021, 12:20

МИД Беларуси в очередной раз опроверг обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев

Фото из архива
Фото из архива
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси в очередной раз опровергает обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы неоднократно и на разных уровнях совершенно четко заявляли: национальный авиаперевозчик ОАО "Белавиа" никогда не перевозил, не перевозит и не будет перевозить беженцев либо нелегальных мигрантов. Это элементарно проверяется. Наша авиакомпания полностью транспарентна в этом вопросе и в любой момент готова предоставить всю подтверждающую фактологическую информацию по соответствующему запросу. Приходите и смотрите, проверяйте. Если нужно - будут предоставлены гарантии", - заявил Анатолий Глаз.

Он отметил, что, напротив, в последние месяцы на рейсах ОАО "Белавиа" существенно усилен контроль в связи со складывающейся миграционной обстановкой. "Об этом тоже неоднократно говорили представители самой авиакомпании", - заметил представитель МИД Беларуси.

По его словам, белорусской стороной ужесточены и визовые правила в отношении граждан ряда государств, введен дополнительный въездной миграционный контроль, усилен надзор за деятельностью туристических операторов, десятки из которых уже лишены лицензий. Реализован и комплекс других мер.

"И ОАО "Белавиа", и белорусские госорганы в принципе весьма серьезно относятся к данной теме. Совершенно абсурдно полагать, что Беларусь, которая на протяжении десятков лет демонстрирует максимально ответственный подход к миграционным вопросам, будет хоть каким-либо образом стимулировать процессы нелегальной миграции, - заявил Анатолий Глаз. - Как страна транзита мы, наоборот, несем существенные издержки. И понятно, что это не в наших интересах. Поэтому еще раз подчеркиваю, что любые обвинения о некоей "инструментализации" Беларусью мигрантов беспочвенны, несостоятельны, противоречат реальности и здравому смыслу. И мы не позволим обвинять нас в этом абсурде".-0-

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Теги
беженцы Белавиа МИД
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