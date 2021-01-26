МИД Китая подтвердил приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Беларуси

26 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько встретился с директором Департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР Сунь Линьцзяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Пекине.

"На переговорах были обсуждены вопросы обмена контактами на высшем и высоком уровнях. Кроме того, речь шла о взаимодействии в борьбе с пандемией COVID-19, а также о белорусско-китайском сотрудничестве в области спорта", - отметили в дипломатической миссии.

Директор департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел подтвердил приверженность Китайской Народной Республики принципу невмешательства во внутренние дела Беларуси, уважения суверенитета и территориальной целостности государства.-0-