МИД о продлении ограничительных мер ЕС против Беларуси: это безосновательные пережитки прошлого

17 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел разочаровано принятием 17 февраля решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Разочарованы принятием решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год, - подчеркнул официальный представитель белорусского МИД. - Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью".

Анатолий Глаз отметил очевидность того, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. "Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам", - добавил он.

Беларусь вновь призывает Евросоюз к отказу от санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и преодолению общих вызовов в нашем регионе.

"Неизменно стремимся к построению полноценных добрососедских и партнерских отношений с Европейским союзом, в том числе по чувствительным темам. Призываем ЕС к дальнейшему расширению политического диалога с Беларусью, в том числе в контексте прагматичного регионального сотрудничества. Выражаем надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут подлинно недискриминационный характер", - заявил официальный представитель МИД Беларуси.-0-