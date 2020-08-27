МИД: причиной инцидента с посольством Ливии являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной инцидента с посольством Ливии являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"По имеющейся у нас информации, причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами. Ситуация там складывается таким образом, что на территории дипмиссии, кроме аккредитованных дипломатов и административно-технического персонала, находятся лица, которые привлечены для охраны дипломатами посольства. Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало. Правоохранительными органами никто не задерживался", - заявил Анатолий Глаз.

По информации правоохранительных органов, сегодня примерно в 6 часов утра группа лиц проникла на территорию посольства Ливии в Минске. При этом было срезано запорное устройство внешних ворот и вскрыта дверь (разбито стекло) в здании дипмиссии. К месту происшествия прибыла смешанная группа представителей МВД. "Однако в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях они не могут входить на территорию посольства без соответствующего приглашения", - пояснил пресс-секретарь МИД.

Министерство внимательно следит за ситуацией вокруг ливийского посольства в Минске. "Белорусская сторона в соответствии с международными нормами не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий. В то же время любого рода действия, нарушающие общественный порядок, противоречат Венской конвенции. До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности", - сказал Анатолий Глаз.

МИД также обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии.

"Призываем решать все спорные вопросы и находить взаимопонимание путем переговоров", - добавил пресс-секретарь.-0-