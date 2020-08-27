МИД заявил протест в связи попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МИД 27 августа был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховский. Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц. Подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - отметил Анатолий Глаз.-0-