Министры иностранных дел Беларуси и Турции отметили стремление к развитию диалога

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства

Главы МИД двух стран обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

Стороны отметили взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию диалога на различных уровнях. Руководители МИД двух стран также обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников.-0-