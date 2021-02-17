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Политика
17 февраля 2021, 17:05

Минюст: соблюдающим уставы и законодательство партиям будет несложно перерегистрироваться

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическим партиям, соблюдающим уставы и законодательство, будет несложно перерегистрироваться, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Елена Кириченко.

Она отметила, что вопросы соответствия политических партий требованиям собственных уставов и законодательства изучаются Министерством юстиции с октября 2020 года. В этой связи для изучения их деятельности партиям были направлены запросы. В частности, запрошены сведения, касающиеся легитимности руководящих органов, документов, подтверждающих право партий на размещение по юридическим адресам. Кроме того, политическим партиям направлены предложения о предоставлении информации об их общей численности и численности организационных структур. Министерством юстиции также предложено принять меры по переучету членов и по приведению деятельности своих организационных структур в соответствие с уставами.

"Очевидно, что выполнение данных требований свидетельствует о готовности политических партий пройти перерегистрацию", - отметила Елена Кириченко.

Вместе с тем она заметила, что в установленные сроки лишь некоторые политические партии предоставили Министерству юстиции эту информацию в полном объеме, в том числе Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Беларуси и Либерально-демократическая партия. Одиннадцати политическим партиям были вынесены письменные предупреждения за непредставление в срок запрашиваемой информации либо за несоответствие требованиям законодательства численности партий и их оргструктур.

"В настоящее время Министерством юстиции продолжается работа с политическими партиями по приведению их деятельности в соответствие с уставами и законодательством. Для политических партий - это, по сути, подготовка к перерегистрации, - сказала начальник управления. - Таким образом, пройти процедуру перерегистрации для тех политических партий, которые соблюдают в своей деятельности требования своих уставов и законодательства, будет несложно".

Елена Кириченко напомнила, что в ходе Всебелорусского народного собрания Президент Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции подготовить предложения по перерегистрации политических партий. Она также отметила, что юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами согласно ст.47 Гражданского кодекса Беларуси. Соответствующие положения есть и в проекте закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений".

Для прохождения перерегистрации политическим партиям необходимо будет предоставить в Министерство юстиции, в числе прочего, информацию об их численности, численности их организационных структур, наличии юридического адреса.

Деятельность любой политической партии должна соответствовать законодательству страны, требованиям, предъявляемым к ее работе. Положения, в соответствии с которыми они должны осуществлять свою деятельность, закреплены, главным образом, в законе "О политических партиях" и касаются в том числе принципов, правовой основы деятельности, ограничений, способов деятельности, членства, численности, предоставления информации о продолжении своей деятельности и т.д.

Что касается законопроекта "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений", он обсуждался с представителями партий и общественных объединений в рамках специально созданной рабочей группы, было проведено общественное обсуждение проекта. "Положения законопроекта были в целом положительно восприняты представителями гражданского общества", - добавила начальник управления.-0-

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