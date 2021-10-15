Мирзиёев: Узбекистан высоко оценивает председательство Беларуси в юбилейный для СНГ год

"Проведена большая работа по укреплению многостороннего сотрудничества в год 30-летия Содружества", - считает он.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что за время существования СНГ показало масштабы взаимодействия и значительно укрепило авторитет на международной арене. Он предложил провести системный анализ деятельности Содружества, чтобы выработать рекомендации работы в новых условиях с учетом взаимодополняемости.

"СНГ - это востребованная и эффективная платформа с особой консолидирующей ролью продвижения наших общих интересов", - заметил Президент Узбекистана.

Он поделился своим видением ключевых направлений всестороннего сотрудничества исходя из целей и задач долгосрочной концепции развития Содружества. В их числе Шавкат Мирзиёев назвал взаимное содействие обеспечению устойчивого экономического роста стран СНГ.

"Глобальный кризис, вызванный последствиями пандемии, стал большим испытанием для всех стран, - отметил Президент Узбекистана. - В этих условиях нам удается сохранить позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Тем не менее сегодня время диктует необходимость полноценного функционирования зоны свободной торговли на пространстве Содружества без ограничений и барьеров. Предлагаем совместно провести комплексный анализ реального состояния наших торговых связей в новых условиях и на этой основе подготовить конкретные рекомендации с учетом фактора взаимодополняемости наших экономик. Они могли бы лечь в основу многостороннего плана действий по дальнейшей либерализации торговой политики в рамках СНГ".-0-