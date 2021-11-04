Мишустин: реализация союзных программ требует принятия более 400 законодательных актов и соглашений

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация союзных программ требует принятия более 400 законодательных актов и двусторонних соглашений. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впереди нас ждет еще более серьезный этап: реализация всех достигнутых договоренностей. Многое нужно сделать на законодательном уровне: должно быть принято более четырех сотен актов и двусторонних соглашений", - отметил Михаил Мишустин.

По его словам, по сути, будет создаваться новое регулирование, но уже на общей интеграционной основе. "Это масштабная задача, которую предстоит решить правительствам наших стран, и большая ответственность", - подчеркнул премьер-министр.

Правительства Беларуси и России уже приступили к этой работе: создан механизм координации действий всех структур, подготовлены межведомственные планы.

Как сообщалось, 4 ноября Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко на заседании этого союзного органа подписал декрет ВГС "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". В развитие документа разработан пакет из 28 союзных программ, которые станут практической основой для углубления интеграции.-0-