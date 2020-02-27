Мясникович: мы не должны допустить даже элементов дезинтеграции в ЕАЭС

27 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Нельзя допустить в Евразийском экономическом союзе даже элементов, направленных на дезинтеграцию. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я это понимаю, и на это с обеспокоенностью обратил внимание Александр Григорьевич: мы не должны допустить даже элементов, направленных на дезинтеграцию. Нам надо на всех уровнях укреплять и укреплять Евразийский экономический союз. Беларусь не только в год председательства, а всегда демонстрировала и, как сказал Президент, будет и в дальнейшем демонстрировать конкретный вклад в развитие интеграции государств", - подчеркнул Михаил Мясникович.

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