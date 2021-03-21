21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с праздником Навруз, а также Дмитрия Мезенцева с назначением государственным секретарем Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

С международным праздником Навруз Михаил Мясникович поздравил президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. "Этот древний, замечательный праздник весны является важной, неотъемлемой частью богатого, исторического наследия культуры народов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Пусть день весеннего обновления природы послужит импульсом для реализации новых масштабных проектов на благо ваших стран", - отмечается в поздравительных посланиях.

Председатель Коллегии ЕЭК пожелал главам государств крепкого здоровья и благополучия, а народам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана - мира, благоденствия и процветания.

Михаил Мясникович также поздравил Дмитрия Мезенцева с назначением на пост государственного секретаря Союзного государства. "Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт и самые высокие личностные качества будут и далее способствовать укреплению торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью", - говорится в поздравительном письме.-0-