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Политика
22 октября 2019, 09:29

На депутатские мандаты претендуют 10 представителей БРСМ

Фото из архива
Фото из архива
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют 10 представителей Белорусского республиканского союза молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

Она отметила, что с каждым годом участие белорусской молодежи в электоральных процессах становится все более заметным и весомым. "По сведениям, опубликованным ЦИК, кандидатами в депутаты Палаты представителей зарегистрированы 10 активистов БРСМ. Все они яркие личности, ответственные профессионалы, преданные своему делу и стране. За каждым из них стоит молодежь и реальные дела. Кроме того, кандидатом в члены Совета Республики зарегистрирован лидер нашей молодежной организации", - рассказала Екатерина Петрашкевич.

Одна из поставленных БРСМ целей - создание в парламенте молодежной группы. "Эта группа будет представлять не только интересы белорусской молодежи, но и всех слоев населения, а также работать на то, чтобы закон был одинаково справедлив ко всем. Это позиция и обязанность каждого депутата, и она отражена в избирательных программах наших ребят", - пояснила председатель ЦКК.

Она напомнила, что началась активная фаза агитационной кампании: пикеты, встречи с населением, презентация кандидатов и программ. "Стартовала агитационная кампания и для кандидатов в депутаты от молодежи. Как и во время сбора подписей, БРСМ окажет нашим ребятам во всем полную поддержку и в проведении пикетов, и в организации встреч, и при необходимости посещение избирателей по месту жительства", - сказала Екатерина Петрашкевич.

Для формирования правовой культуры и электоральной активности молодежи БРСМ проводит по всей стране мероприятия проекта "Открытый диалог "Беларусь и Я" с приглашением молодых избирателей, в том числе впервые голосующих. Проект стал объединяющей дискуссионной площадкой, которая предоставляет молодым людям возможность заявить о своей жизненной позиции, получить ответ на вопрос, что Беларусь делает для развития и поддержки молодежи, и задуматься над тем, что каждый сделал для страны. Безусловно, одна из главных тем диалогов - предстоящие выборы в парламент.

Еще одна инициатива БРСМ, получившая одобрение молодежи, - деловая игра "Азбука гражданина". Это интерактив, нацеленный на обновление базы знаний по форме госуправления, парламентской системе, порядку формирования, работы, функциям парламента и депутатского корпуса, участия в процессах обсуждения законопроекта и его принятия. В помощь избирателям и для более удобного знакомства с кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва БРСМ разработал мобильное приложение "Голосую!".

В новом сервисе можно уточнить информацию, к какому участку относится избиратель, кто претендует на депутатские кресла (биографические справки, фото кандидатов), а также построить оптимальный маршрут к месту голосования: пешком, на личном или общественном транспорте. В ближайшее время приложение будет заполнено информацией о кандидатах в депутаты и начнет работу в штатном режиме. Кроме того, активисты союза молодежи создали одноименную приложению компьютерную игру. Пользователь проходит несколько уровней от сборов на выборы до прохождения избирательной процедуры: прихода на участок, получения бюллетеня и голосования.

Традиционно во время выборов в центре внимания волонтеров БРСМ "Доброе сердце" - маломобильные избиратели. "Более 3 тыс. опытных, подготовленных и мотивированных добровольцев в дни голосования будут направлены на каждый избирательный участок. Они помогут преодолеть любое препятствие, подскажут в самых непонятных ситуациях. Планируем, что за неделю до начала голосования при территориальных комитетах БРСМ начнут работу горячие линии", - добавила Екатерина Петрашкевич.-0-

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Теги
БРСМ выборы в Беларуси депутаты молодежь Палата представителей парламент ЦИК
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Фото из архива Почти 4,5 тыс. национальных наблюдателей аккредитовано на парламентских выборах в Беларуси
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