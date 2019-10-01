На места в участковых комиссиях на парламентских выборах претендуют 67,7 тыс. человек

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На места в участковых избирательных комиссиях на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва претендуют около 67,7 тыс. человек. Такие данные размещены на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

Всего в Беларуси будет сформировано 5 785 участковых избирательных комиссий. От граждан путем подачи заявлений в их состав выдвинуто примерно 23,2 тыс. человек (34,3% общего числа), от трудовых коллективов - более 7,4 тыс. (11%). На долю общественных объединений приходится 48,2% общего числа выдвиженцев - более 32,6 тыс. человек. Политические партии выдвигают почти 4,4 тыс. человек (6,5%).

Среди общественных объединений наибольшую активность проявили профессиональные союзы, от которых в состав участковых комиссий выдвинуты около 9,2 тыс. человек, или 13,6% общего числа претендентов. У партий лидирует РПТС (Республиканская партия труда и справедливости), которая претендует на 1,1 тыс. мест (1,68%).

По календарному плану выборов участковые избирательные комиссии должны быть образованы до 2 октября включительно.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-