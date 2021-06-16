Наблюдатели от МПА СНГ 19 июня приступят к краткосрочному мониторингу выборов депутатов Армении

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств на досрочных выборах в Национальное собрание Республики Армения 19 июня приступят к краткосрочному мониторингу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

Наблюдатели примут участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать Армения". В этот же день состоятся встречи в Национальном собрании Армении: мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи СНГ проведет переговоры с руководством парламента, представителями штабов политических партий и избирательных блоков, выдвинувших своих кандидатов на предстоящих выборах. Намечены беседы с руководством штабов партий "Процветающая Армения", "Гражданский договор" и "Просветленная Армения".

Также на 19 июня назначена встреча наблюдателей с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Тиграном Мукучяном, во время которой предполагается обмен мнениями о ходе текущей избирательной кампании. Во второй половине дня продолжатся встречи с представителями партий: мониторинговая группа посетит штаб блока "Армения", а затем проведет встречи с представителями штабов блока "Честь имею" и партии "Наш дом Армения".

20 июня наблюдатели будут присутствовать на открытии участков для голосования в Ереване, после чего продолжат мониторинг голосования в различных городах и регионах республики по индивидуальным маршрутам. Затем состоится встреча с руководством миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, на которой наблюдатели обменяются с европейскими коллегами впечатлениями от проведения долгосрочного и краткосрочного мониторинга в Республике Армения.

21 июня члены группы примут участие в итоговой пресс-конференции Миссии наблюдателей от СНГ, на которой подведут итоги состоявшегося мониторинга.

Группа международных наблюдателей от МПА СНГ по приглашению председателя Национального собрания Армении Арарата Мирзояна проводит мониторинг досрочных парламентских выборов в Армении. В ее состав входят депутаты и представители высших законодательных органов власти из семи государств - участников МПА СНГ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ. Координатором группы назначен председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Комаровский.-0-