Наблюдатели от МПА СНГ приглашены на выборы Президента Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ приглашены на выборы Президента Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

"В адрес Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств поступило письмо из Национального собрания Беларуси с приглашением международных наблюдателей от МПА СНГ к участию в мониторинге подготовки и проведения выборов Президента Беларуси, назначенных на 9 августа. Парламентам - участникам МПА СНГ предстоит делегировать представителей в состав мониторинговой группы, которая в период с 7 по 10 августа будет командирована в Минск для наблюдения за президентскими выборами. Международные наблюдатели посетят избирательные участки, оценят их оснащенность информационными материалами, будут вести мониторинг голосования и подведения итогов", - рассказали в пресс-службе.

Аккредитацию международных наблюдателей будет проводить Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. Заявления на аккредитацию принимаются до 6 августа.-0-