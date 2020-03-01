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01 марта 2020, 10:45

Наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг на парламентских выборах в Таджикистане

Международные наблюдатели от МПА СНГ на открытии избирательных участков. Фото МПА СНГ
Международные наблюдатели от МПА СНГ на открытии избирательных участков. Фото МПА СНГ

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ ведет мониторинг на парламентских выборах в Таджикистане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МПА СНГ.

Сегодня наблюдатели уже побывали на открытии ряда избирательных участков, где присутствовали при опечатывании избирательных урн и в начале процесса голосования. В течение дня представители парламентов из восьми стран (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана), а также представители Секретариата Совета МПА СНГ планируют посетить окружные избирательные комиссии и избирательные участки, расположенные в разных регионах Таджикистана.

В соответствии с индивидуальными маршрутами наблюдатели от МПА СНГ работают на избирательных участках в Душанбе, городе Гиссар, Вахдатском и Турсунзадевском районах и населенных пунктах Хатлонской области. Кроме того, наблюдение будет осуществляться на выборах за рубежом - в Баку (Азербайджан), Минске (Беларусь), Бишкеке (Кыргызстан) и Санкт-Петербурге (Россия).

"Основная задача мониторинга - собрать максимальный объем информации для подготовки взвешенного и объективного заключения по итогам наблюдения", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

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