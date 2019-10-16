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16 октября 2019, 11:45

Наблюдатели от СЕ планируют приехать на выборы в Беларусь 13 ноября

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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от Совета Европы планируют приехать в Беларусь на выборы в Палату представителей седьмого созыва 13 ноября. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Центризбиркома проинформировала, что Совет Европы уведомил белорусскую сторону о направлении миссии наблюдателей. "Миссия от них тоже будет. Она намерена приехать 13 ноября", - сказала она.

Накануне, 15 октября, руководство ЦИК встретилось с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Корнелией Вилльемин Анке Йонкер. "Мы им рассказали, что происходило в ходе избирательной кампании с момента назначения выборов. Это была чисто информационная встреча, где мы предоставили сведения и вручили удостоверения", - отметила Лидия Ермошина.

В состав первой постоянно работающей миссии от БДИПЧ ОБСЕ включено более 30 человек. "Это те, кто будет работать до начала голосования. Основная миссия БДИПЧ ОБСЕ приедет 13-15 ноября", - добавила председатель Центризбиркома.

По данным на 14 октября, аккредитацию на парламентских выборах в Беларуси получили 326 международных наблюдателей, в том числе 278 человек от СНГ, 42 - от БДИПЧ ОБСЕ.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.-0-

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