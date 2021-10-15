Начальник Академии ФСБ России Евгений Сысоев возглавит борьбу с терроризмом в СНГ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Сысоев назначен на должность руководителя Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В данный момент Евгений Сысоев является начальником Академии ФСБ России. Ранее он также занимал должность заместителя директора ФСБ - руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета. К исполнению своих обязанностей в СНГ он приступит с 1 января 2022 года.

На посту руководителя Антитеррористического центра Евгений Сысоев сменит Андрея Новикова, который возглавлял эту структуру 15 лет. "Он достойно проявил себя во всех отношениях. Поэтому есть предложение поблагодарить его за многолетнюю службу во благо Содружества", - сказал во время саммита Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Антитеррористический центр государств - участников Содружества Независимых Государств был образован в 2000 году и является постоянно действующим специализированным отраслевым органом СНГ. Он предназначен для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов Содружества в борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма.

Решения по принципиальным вопросам деятельности центра принимает Совет глав государств СНГ. Антитеррористический центр действует используя возможности специализированных антитеррористических подразделений Федеральной службы безопасности России, объединенного банка данных органов безопасности, специальных служб и других компетентных органов СНГ.-0-