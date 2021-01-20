Направления по расширению сотрудничества определены на встрече Макея с послом Израиля

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 января встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алексом Гольдманом-Шайманом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
Отдельно были затронуты вопросы сохранения памяти о трагедии холокоста, подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста.
По итогам встречи определены конкретные направления по расширению двустороннего сотрудничества, график предстоящих контактов и обмена визитами.-0-