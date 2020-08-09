Нареканий по поводу работы ЦИК нет - международный наблюдатель

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нареканий по поводу работы Центральной избирательной комиссии Беларуси нет, сообщил сегодня в Несвиже журналистам наблюдатель от МПА СНГ Нурбек Сатвалдиев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается организации выборов, хотел бы очень высокую оценку дать Центральной избирательной комиссии Беларуси - в таком маленьком составе организовать такие хорошие выборы везде, в том числе в регионах. Великолепная команда, поставлена задача - профессионально ее выполняют", - сказал Нурбек Сатвалдиев.
По его словам, нареканий по поводу работы ЦИК нет. "Все по закону происходит, никаких нарушений нет", - заметил наблюдатель.
Нурбек Сатвалдиев также прокомментировал высокую явку на нынешних выборах. "Это волеизъявление народа. Думаю, народ сегодня выберет самого сильного кандидата", - добавил он.-0-