"Наши соседи запустили санкционную спираль" - МИД прокомментировал санкции стран Балтии

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали визовые санкции, введенные в отношении ряда белорусских лиц государствами Балтии. Соответствующее заявление пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится", - отметил Анатолий Глаз.

По его словам, вот такое "настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование". "Как известно, "самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат". История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением. Более того, наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться", - подчеркнул представитель МИД Беларуси.-0-