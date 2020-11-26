"Насмешка над здравым смыслом" - Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение этой страны. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку откровенного вмешательства во внутренние дела Беларуси", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси - это очередное несамостоятельное решение соседней страны, которое демонстрирует непоследовательность ее политики. "Если говорить откровенно, мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом", - заявил министр.

Владимир Макей отметил, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс недавно заявил, что Европа уже устала от Украины. Поэтому эта страна пытается изобразить из себя эталон демократии и соблюдения прав человека, обратил внимание глава белорусского МИД.

"Украина не является для нас эталоном по правам человека и, мы считаем, не может в данной ситуации выступать ментором или учителем по отношению к Беларуси. Когда они говорят, что заботятся о благе страны или народа Беларуси, это тем более вызывает удивление. Они заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциями против Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия. Это абсолютно извращенная логика, и мы категорически не приветствуем такой подход", - подчеркнул дипломат.

По словам министра, белорусская сторона уже выработала и готова принять ответные меры. "На первоначальном этапе мы также подготовили санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - предупредил Владимир Макей.-0-