Национальную ассамблею по ЦУР планируется провести в Беларуси в январе 2019 года

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется провести национальный форум по Целям устойчивого развития с широким участием и новыми формами подачи информации. Об этом заявила сегодня национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на открытии семинара "Повышение информированности СМИ о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года как средство продвижения Целей устойчивого развития" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе мы хотим провести национальную ассамблею или форум по обсуждению Целей устойчивого развития. И пригласим представителей гражданского общества, органов государственной власти, всех заинтересованных. Но это мероприятие нужно сделать таким, чтобы тема была понятной и доступной, интересной для каждого", - сказала Марианна Щеткина.

Она подчеркнула, что информированность общества по теме достижения ЦУР зависит от профессионализма СМИ: "Тема устойчивого развития касается каждого. Вас, журналистов, слушают, вы - послы ЦУР".

Новации в сфере информирования, расширение медийного пространства за счет онлайна позволяет менять подачу информации, делать сложные темы интересными, отметила постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий. "Медиа, СМИ влияют на стереотипы, изменяют поведение людей. Достаточно посмотреть на содержание телеэфира. А значит, нужно ответственно относиться к контенту", - сказала она.

Семинар проводится в рамках проекта "Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития", финансируемого ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА. Национальным исполнительным агентством проекта является Министерство иностранных дел совместно с национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-