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Национальную ассоциацию местного самоуправления планируется создать в Беларуси

Политика 11.12.2018 | 10:47
Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную ассоциацию местных органов самоуправления планируется сформировать в Беларуси. Конференцию по ее созданию планируется провести в апреле 2019 года, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, открывая сегодня семинар по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что в Беларуси настроены с учетом национальных интересов заимствовать практический опыт стран - членов Совета Европы. Он напомнил, что в ноябре 2018 года нашу страну посетил директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозуль. Состоялись переговоры в Совете Республики, на которых стороны сблизили позиции. "На мой взгляд, будет актуально, если сегодня мы конструктивно обсудим подходы по гармонизации белорусского законодательства с положениями Европейской хартии местного самоуправления, вопросы создания Национальной ассоциации местных органов самоуправления (в том числе разработку дорожной карты), включая те из них, которые целесообразно рассмотреть на планируемой в Минске в апреле 2019 года конференции по созданию Национальной ассоциации местных органов самоуправления", - сказал председатель Совета Республики.

Он обратил внимание, что работа ведется не с чистого листа. В законе о местном управлении и самоуправлении еще в 2010 году законодательно закреплены базовые принципы Европейской хартии местного самоуправления. "Пока Беларусь не присоединилась к хартии, но надо идти дальше. И мы этим занимаемся.

Совершенствуется законодательство, активизировалась работа Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики в регионах страны. Но, если смотреть объективно, у нас еще много нерешенных задач. Мы их видим и над ними работаем", - отметил Михаил Мясникович.

Создание ассоциаций местных Советов депутатов в областях - это перспективное направление деятельности по развитию местного самоуправления. Свидетельство тому - опыт работы Гродненской и Могилевской областных ассоциаций местных Советов депутатов.

Рекомендации зарубежных коллег Беларусь постарается использовать с учетом национальных интересов. "Учитывая значительный экспертный потенциал Совета Европы, Беларусь заинтересована в получении информации о лучших практиках стран - членов Совета Европы в этой сфере общественной деятельности. Одновременно мы готовы поделиться и своими наработками", - сказал руководитель верхней палаты парламента.-0-

Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении - Мясникович
В сфере местного самоуправления сотрудничество Беларуси с Советом Европы развивается в двух направлениях: с Конгрессом местных и региональных властей (КОРЛИП) и Департаментом по демократическому управлению Генерального директората по демократии.

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"Работа на двусторонней основе представляет больше возможностей для того, чтобы что-то полезное позаимствовать и донести объективную информацию о ситуации в стране и тех задачах, которые приходится решать", - подчеркнул Михаил Мясникович.

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Теги
законодательство, Мясникович, семинар, Совет Европы, Советы депутатов
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