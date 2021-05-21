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21 мая 2021, 12:32

Назарбаев: есть силы, которым не хочется тесной интеграции в регионе ЕАЭС

Нурсултан Назарбаев. Фото из архива КАЗИНФОРМ
Нурсултан Назарбаев. Фото из архива КАЗИНФОРМ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в регионе Евразийского экономического союза. Об этом почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил сегодня на заседании ВЕЭС, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прошли с вами проверку сложностями как глобального характера, так и специфическим внешним давлением. Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в нашем регионе. Нельзя поддаваться таким веяниям", - подчеркнул первый президент Казахстана.

Он отметил, что экономический кризис, вызванный пандемией, стал испытанием на прочность для интеграционного объединения. Вопросы безопасности выходят на первый план - от обеспечения продовольствием и медикаментами до цифровой инфраструктуры.

Нурсултан Назарбаев также призвал к совместному развитию зеленой экономики и устранению барьеров в торговле.

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