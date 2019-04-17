Новый офис отделения посольства Финляндии в Беларуси откроется 18 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия нового офиса отделения посольства Финляндии в Беларуси состоится 18 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В мероприятии примут участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и заместитель государственного секретаря по внешним экономическим связям МИД Финляндии Маркку Кейнянен. Также будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Литве и Беларуси по совместительству Кристер Микельссон и глава отделения посольства Финляндии в Минске Янне Хейсканен.-0-