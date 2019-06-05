Новый посол России вручил Макею копии верительных грамот

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым по случаю вручения копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие Беларуси и России в рамках интеграционных объединений.-0-

Фото пресс-службы МИД Беларуси - БЕЛТА