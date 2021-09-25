О гибридной войне, неминуемом позоре и последствиях попытки мятежа: постпред Беларуси жестко ответил на обвинения

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Республики Беларусь Юрий Амбразевич 24 сентября принял участие в дискуссии по устному докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в рамках проходящей в Отделении ООН в Женеве 48-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

"Белорусский дипломат отверг обвинения в адрес правительства Беларуси в нарушении прав человека, ознакомил совет с развитием ситуации в стране. В дискуссии принял участие целый ряд стран, включая Египет, Венесуэлу, Кубу, КНДР, Россию, Китай, Сирию, Никарагуа, Иран, Шри-Ланку, Таджикистан, Азербайджан, Камбоджу, Казахстан, Лаос, Эритрею, которые выразили солидарность с народом и правительством Беларуси и осудили вмешательство во внутренние дела Беларуси", - отмечается в сообщении постпредства.

УВКПЧ не должно принимать на себя функцию судьи, которой оно не обладает

В своем выступлении белорусский дипломат отметил, что белорусская сторона принимает участие в диалоге, чтобы выразить несогласие с рассмотрением ситуации в Беларуси и подтвердить непризнание соответствующей резолюции. "В связи с прозвучавшим докладом мы требуем от УВКПЧ не принимать на себя функцию судьи, которой оно не обладает, избегать в официальных текстах таких субъективных оценок, как "незаконный", "произвольный", "репрессии" и т.п.", - сказал Юрий Амбразевич.

Он отметил, что в докладе проигнорирована позиция правительства, а сам документ наполнен голословными утверждениями и фальшивыми обвинениями, не имеющими ничего общего с реальностью.

Белорусская сторона требует от УВКПЧ разъяснений относительно создания в его структуре подразделения с названием "Рассмотрение вопроса о положении в области прав человека в Беларуси", как свидетельствует письмо от неизвестного координатора на соответствующем бланке. "Ничто, включая резолюцию 46/20, не дает УВКПЧ права создавать отдельные структуры в отношении Беларуси. Выход УВКПЧ за мандат недопустим, - заявил дипломат. - Мы направим УВКПЧ запрос. Надеемся, что он не будет оставлен без письменного ответа, как это происходит с письмами Постпредства в последние два года".

Запад использует для давления на Беларусь все компоненты гибридной войны

Юрий Амбразевич выразил признательность всем государствам, поддержавшим Беларусь и осудившим действия стран Запада по вмешательству в ее внутренние дела. "Помимо трибуны ООН, Запад использует для давления на Беларусь широкий набор мер: все компоненты гибридной войны. Эти меры под предлогом защиты прав человека направлены на искусственную мобилизацию протестных настроений, подстрекательство радикалов на противоправные формы протестов, несущие угрозу обществу и государству", - подчеркнул дипломат.

Он уверен, что главная цель этого процесса - революционная смена власти и в конечном счете смена геополитической ориентации страны, которая является стратегическим союзником России и Китая в центре Европы.

"Использование трибуны ООН странами Запада против Беларуси преследует единственную цель - оправдать в глазах общественности экономические ограничительные меры, введенные против Беларуси. Ведь очевидно, что эти меры несут вред как белорусским гражданам, так и гражданам и компаниям стран Запада, лишая их результатов и перспектив сотрудничества с Беларусью", - обратил внимание Юрий Амбразевич.

Если отчет ИКАО и выйдет в ближайшее время, то лишь отсрочит неминуемый позор

В качестве примера исключительных по своему лицемерию действий ЕС дипломат напомнил об инциденте с рейсом авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью. "Прошло 4 месяца, но ИКАО (Международная организация гражданской авиации. - Прим. БЕЛТА) молчит по поводу выдуманных Западом обвинений Беларуси в принудительной посадке самолета. Молчание - золото. Ее эксперты прекрасно знают, что Беларусь не нарушала никаких правил в этом случае. Если отчет ИКАО и выйдет в ближайшее время, то лишь отсрочит неминуемый позор", - подчеркнул постпред Беларуси.

Он обратил внимание, что исключительно на основе фантазий, домыслов и откровенной лжи решением министров Евросоюза национальному авиаперевозчику Беларуси запрещены все полеты над большинством европейских стран, а европейским авиакомпаниям запрещено летать в Беларусь. Таким образом, огромное количество людей лишилось права на свободу передвижения удобным им образом из-за европейских политиков.

Юрий Амбразевич также отверг обвинения в политическом использовании миграции: "Мы отвечаем на них открытостью, в отличие от наших соседей, которые вводят чрезвычайное положение, чтобы легче было скрывать правду от журналистов. Сегодня очередная делегация УВКБ завершила свою работу в Беларуси".

Обеды "беглых" в правительственных резиденциях западных стран ничего не изменят

Белорусский дипломат сделал также ряд заявлений о развитии внутриполитической ситуации в стране. Он подчеркнул, что попытка государственного мятежа, когда меньшинство попыталось украсть у большинства победу на выборах путем противоправных акций на улицах, провалилась.

"Протесты и беспорядки в Беларуси в августе 2020 года, как показало следствие и суды, имели своих вдохновителей и организаторов и в Беларуси, и за рубежом. Конкретные лица осуждены за сговор с целью захвата власти, организацию беспорядков, управление протестами, участие в противоправных акциях, за разжигание вражды в обществе", - отметил Юрий Амбразевич.

Он констатировал, что лица, которые сбежали от ответственности за рубеж, продолжают свое существование в YouTube, общаясь там с мизерным числом своих сторонников. "Обеды некоторых из них в правительственных резиденциях западных стран ничего не изменят", - подчеркнул дипломат.

Государство в Беларуси продолжает выявлять конкретных лиц, виновных в организации и участии в беспорядках и привлекать к ответственности в соответствии с законом. Продолжаются проверки НПО и медиаресурсов, чья работа содействовала противоправным актам и уличным протестам.

"Наиболее частые нарушения - деятельность, не соответствующая уставу, нецелевое расходование средств, в том числе на финансирование протестов, оплату штрафов, распространение экстремистской информации подстрекательского, деструктивного характера, а также призывов к санкциям третьих стран, наносящих ущерб национальной безопасности. В отношении организаций, нарушивших закон, применяются правовые меры вплоть до ликвидации", - рассказал постпред Беларуси.

В итоге в Беларуси восстановлен порядок, люди работают и ведут нормальный образ жизни.

Дипломат также рассказал, что следственные органы завершили проверки жалоб на действия милиции, связанные с применением к протестовавшим насилия и спецсредств. Собранные доказательства позволили заявить, что распространявшиеся в СМИ, соцсетях и с этой трибуны заявления о якобы имевшем место превышении милицией служебных полномочий, выразившемся в пытках, сексуальном и гендерном насилии, не нашли подтверждения. Проверки позволили констатировать, что избранные милицией средства и способы были соразмерны угрозам и применялись с намерением причинения наименьшего вреда в конкретных условиях.

В стране также продолжается запущенный Президентом процесс общественного обсуждения и анализа ситуации. Его цель - способствовать единству общества, выработать подходы к эволюции политической и государственной системы в новых реалиях и вызовах современности.

"За год проведены сотни диалоговых встреч с участием депутатов, чиновников, заинтересованных граждан по всей стране. Конституционной комиссией изучены тысячи предложений по изменению Основного закона. Ожидается, что важнейшие решения будут приняты на референдуме в начале будущего года", - отметил Юрий Амбразевич.

Он заверил, что действия органов власти Беларуси были, есть и будут направлены на охрану конституционного строя, общественного порядка, поощрение и защиту прав и законных интересов всех граждан, а не узкой группы, без ущерба для социальной стабильности и национальной безопасности.

О культуре речи: слово "режим" оскорбляет подавляющее большинство граждан Беларуси

В завершение постпред обратился к оппонентам по вопросу культуры речи. "Прошу воздерживаться от ваших субъективных оценок и квалификаций действий суверенного государства в качестве незаконных, произвольных и т.п., озвучиваемых вами с претензией на конечную истину, как если бы вы уже представляли в этом зале некий признаваемый всеми суд", - призвал белорусский дипломат.

Он, в частности, попросил исключить из употребления в отношении Беларуси термин "режим". "Правительство и все остальные государственные республиканские и местные органы власти и управления Беларуси сформированы в соответствии с волей большинства белорусского народа, выраженной на выборах, Конституцией страны и ее законами. Используя слово "режим", вы оскорбляете подавляющее большинство моих сограждан, ведь сотрудники министерств и ведомств, в том числе правоохранительных, - это их родные люди", - обратил внимание Юрий Амбразевич.-0-