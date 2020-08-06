Общественные объединения и партии Беларуси сплотились для защиты государственных устоев - обращение

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 общественных объединений и политических партий Беларуси выступили с обращением в связи с выборами Президента. В нем они заявили о единой цели - защитить родную землю от наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство общества и пошатнуть государственные устои, сообщает БЕЛТА.

В обращении подчеркивается, что присоединившиеся к нему организации - это миллионы неравнодушных граждан. "Мы объединены по разным направлениям и взглядам на те или иные проблемы. Но сегодня мы вместе, плечом к плечу, сплотились ради единой цели: защитить родную землю от наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство нашего общества и пошатнуть государственные устои. Хотим открыто и решительно заявить: мы будем сами решать, в какой стране жить и растить детей. Не надо нас разъединять!" - призывают общественные объединения и партии.

"Беларусь, как и весь мир, проходит через серьезные испытания. Эти трудности мы преодолеваем достойно, защищая, в первую очередь, интересы человека, гражданина и профессионала, сохраняя свою независимость и укрепляя авторитет", - отмечается в обращении.

Народ Беларуси - сплоченный, мудрый и трудолюбивый. "Мы уверенно смотрим в будущее. Создаются новые рабочие места, поддерживается достойный уровень социальных гарантий. В приоритете - обеспечение мира и согласия в обществе, сохранение традиций и преемственность поколений. В таком государстве мы живем и будем жить", - уверены представители общественности. Они призвали белорусов не оставаться в стороне, прийти на избирательные участки и проголосовать за любимую страну.

К обращению присоединяются ФПБ, РОО "Белая Русь", Белорусский союз женщин, КПБ, ЛДПБ, Белорусская патриотическая партия и др.-0-