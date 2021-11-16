Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2022 года в Казахстане

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Москве.

"В ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам экономической и гуманитарной повестки дня, - говорится в сообщении. - Главы делегаций подписали Соглашение о сотрудничестве по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, утвердили Концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года. Были также утверждены Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года и План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия".

Приняты и другие решения, в том числе о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ.

Решено также провести очередное заседание Совета глав правительств Содружества в мае 2022 года в Республике Казахстан. Республикой Беларусь выражена признательность Исполнительному комитету СНГ, Республике Узбекистан, Республике Казахстан и всем странам СНГ за оказанное содействие в выполнении функции текущего председательства в Содружестве.-0-