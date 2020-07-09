ОДКБ намерена противостоять комбинированным формам деструктивного воздействия на государства

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ОДКБ приступили к обсуждению концепции сотрудничества по противодействию современным комбинированным формам деструктивного воздействия на государства - члены организации. Сегодня в Секретариате ОДКБ состоялось первое заседание рабочий группы по разработке документа, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Обращаясь к участникам заседания, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что нарастание вызовов и угроз глобальной безопасности в современную эпоху заставляют государства ОДКБ действовать слаженно и энергично, - подчеркнул пресс-секретарь. - Прямо и открыто об этих вызовах и угрозах говорится в принятой в 2016 году в Ереване главами шести государств - членов организации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года. А утвержденный Советом коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ годом позже план реализации указанной стратегии нацелен на развитие и наполнение новым смысловым содержанием основных положений этого документа, формулирование перспектив дальнейшего развития ОДКБ, укрепления основ ее международной субъектности. Одним из практических шагов в этом направлении является разработка концепции сотрудничества государств - членов ОДКБ по противодействию современным комбинированным формам деструктивного воздействия на государства - члены ОДКБ".

По словам Станислава Зася, перед членами рабочей группы, в состав которой вошли специалисты различных сфер безопасности из государств - членов организации, поставлена задача разработать универсальный документ, который бы на обозримую перспективу предопределил вектор коллективных усилий стран ОДКБ по противодействию угрозам их суверенитету и безопасности в новую историческую эпоху.-0-