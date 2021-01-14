ОДКБ намерена укреплять сотрудничество с СНГ и ШОС

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меры по укреплению сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности с Содружеством Независимых Государств и Шанхайской организацией сотрудничества рассмотрены сегодня на первом в 2021 году заседании Постоянного совета ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Постоянным советом рассмотрен и доработан проект решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС. Работа над документом продолжится на последующих заседаниях постсовета", - отметил пресс-секретарь.
На заседании было согласовано заявление государств - членов ОДКБ об усилиях по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Документ решено направить на рассмотрение министров иностранных дел государств - членов ОДКБ.
"Было продолжено рассмотрение ряда важных политических заявлений государств - членов ОДКБ, которые касаются координации усилий в борьбе с терроризмом с использованием новых и возникающих технологий, запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире", - добавил пресс-секретарь.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под председательством Постоянного представителя Таджикистана Хасана Султонова. В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.-0-