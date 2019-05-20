От Беларуси на инаугурации президента Украины будет присутствовать вице-премьер Игорь Ляшенко

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На инаугурации президента Украины Владимира Зеленского от Беларуси будет присутствовать заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"На инаугурации будет вице-премьер Игорь Ляшенко", - сказали в правительстве.

Инаугурация пройдет сегодня в Киеве. Владимир Зеленский примет присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.-0-