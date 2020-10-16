Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня

16 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства состоится 20 октября в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

Повестка заседания охватывает широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества. В ней значатся вопросы, касающиеся работы над проектом концепции сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства, интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля Беларуси и РФ, выполнения мероприятий дорожной карты по реализации резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года №3 по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства. Планируется также рассмотреть снятие ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу, взаимное признание банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, технические барьеры доступа белорусских предприятий к электронным торговым площадкам в РФ, перспективы разработки и ход согласования новых концепций программ Союзного государства, состояние проработки проекта строительства высокоскоростной грузопассажирской железнодорожной магистрали "Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург".

"Также в целях координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов Союзного государства запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета министров и Высшего государственного совета Союзного государства", - отметили в Постоянном комитете.

В заседании Группы высокого уровня примут участие ее сопредседатели - вице-премьер России Алексей Оверчук и посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Владимир Семашко, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, ответственные работники Постоянного комитета Союзного государства.-0-