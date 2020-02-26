Отношения Беларуси и Сербии характеризуются взаимным уважением и доверием - Ковачевич

26 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сербия ценит традиционно дружественные отношения с Беларусью, заявил посол Сербии Велько Ковачевич 25 февраля на мероприятии по случаю сербского Дня государственности и Дня Вооруженных Сил, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Между Сербией и Беларусью традиционно дружественные, братские отношения, которые характеризуются взаимным уважением и доверием, - подчеркнул глава дипмиссии. - Высокий уровень политических отношений подтверждается динамикой встреч глав двух стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2-3 декабря прошлого года посетил с официальным визитом Сербию, где его встречали как дорогого гостя".

Посол обратил внимание, что Беларусь и Сербия успешно взаимодействуют на межпарламентском уровне, а также различных министерств и других учреждений. "Страны сотрудничают по всем возможным направлениям: сельское хозяйство, промышленность, транспорт, культура, образование, научно-технические, межбанковские связи, сферы туризма, высоких технологий. Развивается взаимодействие городов и регионов, особенно наших столиц - Белграда и Минска", - добавил Велько Ковачевич.

"Сербия благодарна Беларуси за последовательную и принципиальную поддержку ее территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава дипмиссии.

Он также коснулся истории развития Сербии: "15 февраля 1804 года было поднято Первое сербское восстание против Османской империи, а позже, 23 апреля 1815 года, - Второе сербское восстание, которое отмечается как День Вооруженных Сил. Эти даты важны для истории нашей страны. В настоящее время Сербия успешно развивается, о чем свидетельствует и рост ВВП, который в прошлом году составил более 4%. По этому показателю мы находимся среди самых успешных европейских стран. Хочу также отметить важность того, что Сербия является кандидатом на вступление в Европейский союз и наряду с этим успешно сотрудничает с такими традиционными партнерами, как Беларусь, Россия и Китай".-0-

Фото Алины Гришкевич