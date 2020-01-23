Отношения Беларуси и Великобритании в контексте Brexit обсудили в Минске посол и замглавы МИД

Фото из архива
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра Олега Кравченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Жаклин Перкинс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Во время встречи. Фото МИД Беларуси
"Обсуждены отдельные аспекты развития двусторонних отношений в контексте выхода Великобритании из ЕС", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.
Встреча состоялась в преддверии вступления в силу законопроекта о Brexit. Этот документ был одобрен британским парламентом 22 января и вскоре получит формальное одобрение королевы Елизаветы II. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января.-0-