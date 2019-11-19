Оценка белорусских выборов ОБСЕ является не совсем объективной - Лебедев

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценка белорусских выборов ОБСЕ является не совсем объективной. Такое мнение журналистам высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА

"Мы ожидали, что такая оценка прозвучит. На наш взгляд, это не совсем объективная оценка, - сказал Сергей Лебедев. - Недостатки в организации выборов были, во-первых, малочисленные, во-вторых, незначительные. Иногда это срабатывал человеческий фактор, когда члены участковых избирательных комиссий не совсем четко выполняли свои обязанности по отношению к избирателям. Но это были единичные случаи, и, конечно, ни в коем случае они не могут свидетельствовать о том, что выборы были недемократичными, что они не были открытыми".

Глава миссии подчеркнул, что такая позиция западных наблюдателей вызывает удивление и непонимание. "Я сам слышал выступления оппозиционеров на Октябрьской площади, на площади Свободы, когда громогласно люди кричали истерическими голосами, что в Беларуси нет свободы, что они не могут свободно высказаться. Но, друзья, нельзя же так нагло противоречить самим себе. Вы стоите на центральной площади в Минске, выражаете свое мнение в довольно грубой и бесцеремонной форме и говорите о том, что вам закрывают рот. Но это полная ложь, - отметил он. - К сожалению, заангажированность западных наблюдателей, настроенность на такую негативную оценку выборов вызывает удивление и непонимание".

Сергей Лебедев добавил, что оценка миссии СНГ остается неизменной. "Вчера мы еще раз прошлись по тем сообщениям, которые мы получали из регионов Беларуси о ходе выборов и голосовании. В целом картина не изменилась. Те оценки, которые мы изложили вчера во время пресс-конференции, сохраняются, они не потеряли своей актуальности, каких-то новых моментов, способных повлиять на итоговые выводы не появилось. И мы рады тому, что выборная кампания в Палату представителей прошла организованно и спокойно", - резюмировал он.-0-