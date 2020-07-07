ПА ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь - Савиных

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Савиных прокомментировал планы Палаты представителей пригласить своих зарубежных коллег наблюдать за выборами в Беларуси. Он проинформировал, что "вопрос в настоящий момент решается".
"Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией", - пояснил Андрей Савиных.
Депутат выразил надежду, что удастся "пригласить парламентариев из СНГ или на двусторонней основе".
Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа.-0-