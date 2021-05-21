Пандемия вскрыла уязвимые места в здравоохранении и экономике на национальном и мировом уровнях - Токаев

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия вскрыла уязвимые места в здравоохранении и экономике на национальном и мировом уровнях. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Казахстанский лидер констатировал, что пандемия и, как следствие, экономический спад оказали серьезное влияние на мировое развитие и прервали процесс глобализации.

Он также обратил внимание на изменение мирохозяйственного уклада. Непростая ситуация усугубляется торгово-экономическими конфликтами между крупными экономиками мира, и таким образом мировое сообщество сталкивается с новыми, более сложными вызовами и задачами.

"Очевидно, что пандемия вскрыла уязвимые стороны систем здравоохранения и экономик на глобальном и страновом уровнях. С другой стороны, она придала импульс интенсивному развитию отдельных отраслей экономики - фармацевтики, сферы медуслуг, биоинженерных и цифровых технологий", - сказал Президент Казахстана.

По его словам, в этих новых условиях предстоит найти эффективное решение наиболее актуального вопроса - как преодолеть последствия экономического кризиса и выйти на путь восстановления экономики.-0-