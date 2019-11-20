Парламентариям предстоит активнее продвигать интересы Беларуси на международной арене - Гайдукевич

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новому составу парламента предстоит активнее продвигать интересы Беларуси на международной арене. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич избран депутатом Палаты представителей седьмого созыва по Калиновскому избирательному округу №108. Политик убежден, что парламент будет жестче, последовательнее отстаивать интересы страны на международных площадках. "Мне кажется, он должен быть более активным в этом", - сказал он.

Касаясь состава избранного парламента, Олег Гайдукевич отметил, что много харизматичных, ярких людей, состоявшихся в своей профессии. "Этот парламент будет активным, интересным, сможет работать в непростых обстоятельствах. Во время избирательной кампании были попытки вмешаться в ход выборов, давления на членов участковых комиссий. Между тем роль парламента как раз и состоит в том, чтобы обеспечить стабильность в обществе", - подчеркнул председатель ЛДПБ.

Собеседник напомнил, что в Беларуси рассматривается возможность внесения изменений в Конституцию. Это очень ответственная, важная задача, к решению которой предстоит подключиться и парламенту. Олег Гайдукевич добавил, что в целом смысл парламента - в каждодневной работе на благо страны и общества, а залог ее успеха - в конструктивном взаимодействии всех депутатов друг с другом, с исполнительной властью. "Мы должны тесно вместе работать над тем, чтобы жизнь в стране была лучше", - подытожил он.-0-