Парламентская делегация Франции посетит Минск 15-19 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Франции посетит с рабочим визитом Минск 15-19 апреля. Ее возглавит заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Генэ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Французские парламентарии встретятся с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и белорусскими сенаторами из межпарламентской комиссии с Сенатом Франции. Запланированы встречи делегации с руководством Министерства иностранных дел, Конституционного суда, Парка высоких технологий. Парламентарии Сената Франции посетят ОАО "БелАЗ", встретятся с местными властями Минской и Гродненской областей.

Визит состоится по приглашению белорусской стороны и будет содействовать реализации договоренностей, достигнутых во время встречи председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с президентом Сената Франции Жераром Ларше в ноябре 2018 года.

Как сообщалось, в 2018 году впервые в истории белорусско-французских отношений были созданы рабочая группа по сотрудничеству с Францией в Совете Республики и группа дружбы "Франция-Беларусь" в Сенате Франции. Деятельность групп направлена на расширение сотрудничества побратимских городов Беларуси и Франции, установление прямых контактов между деловыми кругами, развитие двусторонних отношений в инвестиционной, сельскохозяйственной, экологической и других сферах.-0-