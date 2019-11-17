Парламентские выборы в Беларуси - мнения международных наблюдателей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Беларусь пригласила на выборы зарубежных наблюдателей от различных международных структур. В их числе СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Шанхайская организация сотрудничества и другие. В свою очередь ЦИК направила приглашения коллегам избирательных органов Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Республики Корея, России, Украины. Кроме того, избирательные комиссии, по данным ЦИК, аккредитовали 28 тыс. национальных наблюдателей. Международные наблюдатели о том, как проходит парламентская избирательная кампания в Беларуси.

МПА СНГ не зафиксировала нарушений в подготовке и организации парламентских выборов в Беларуси

Дмитрий Кобицкий

Межпарламентская ассамблея государств СНГ не выявила нарушений в подготовке и организации парламентских выборов в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители организации находятся в Беларуси уже третий день. Они встречались с представителями различных партий, движений, Центральной избирательной комиссией, посещали избирательные участки во время досрочного голосования.

"У нас нет ни одного замечания по тем избирательным участкам, которые посетили. Все достаточно корректно. Мы спрашивали голосующих, есть ли у них какие-то вопросы или замечания, и ни одного замечания не услышали", - отметил генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

Всего в группе наблюдателей от ассамблеи в Беларуси сейчас находится 46 человек. Сегодня все они разъехались по избирательным участкам Минска, Минской области и другим регионам. "К вечеру мы уже сможем подготовить заключение, в котором будут отражены все наши наблюдения за день. Завтра в миссии наблюдателей совет координаторов огласит общее заключение", - сказал Дмитрий Кобицкий.

Координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Абдуджаббор Абдукаххор Азизи отметил: "Видно, что была проведена большая работа (по подготовке к выборам. - Прим. БЕЛТА), агитация шла в правовом поле, все подготовительные мероприятия, проведенные соответствующими комиссиями, соответствуют избирательному законодательству Беларуси и международным избирательным стандартам".

"Мы побывали на многих участках, встречались с руководителями партий, объединений, отдельными кандидатами. Никаких претензий по поводу того, что где-то было нарушение и давление со стороны властей, не имеется", - резюмировал координатор группы наблюдателей.

Парламентские выборы в Беларуси проходят в соответствии с демократическими стандартами - сербский наблюдатель

Драгомир Карич. Фото из архива

Парламентская избирательная кампания проходит в Беларуси в соответствии с демократическими стандартами. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА сербский наблюдатель Драгомир Карич.

Он уже посетил вместе с коллегами ряд участков в Минске, сегодня планирует побывать еще на некоторых. "Избирательная кампания проходит нормально, в соответствии с европейскими демократическими стандартами, также как и в других странах Европы, - сказал Драгомир Карич. - Мы видим, что для участвующих в голосовании созданы хорошие условия и царит праздничная атмосфера".

Сербский наблюдатель отметил важность того, что в Беларуси за последние годы произошло много позитивных перемен. "Я бываю на территории Беларуси с советских времен, и ваша страна как никто другой сумела сохранить стабильность, порядок. Это видно не только на примере Минска, но и небольших городов", - подчеркнул Драгомир Карич. Он также отметил, что впервые посещающие Беларусь европейские туристы зачастую бывают удивлены, насколько бережно белорусы относятся к своей истории, экологии, поддержанию порядка.

Рапота: голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством

Григорий Рапота

Голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством. Такое мнение журналистам высказал государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я посетил четыре участка, еще у нас будут посещения. Во-первых, хочу отметить хорошую степень организации выборов с соблюдением всех правил, которые установлены и в Конституции Беларуси, и другими правовыми актами. Достаточно информации о кандидатах, свободный доступ в избирательные кабинки, возможность конфиденциальной работы с бюллетенями", - сказал Григорий Рапота.

Госсекретарь особо отметил хорошие условия, которые созданы в Беларуси для голосования людей с ограниченными возможностями. "Такие условия созданы. Ни о каких жалобах мы не слышали. Мы ведь не только сами смотрим, что происходит на избирательных участках, но и разговариваем с наблюдателями, которые здесь находятся более длительное время. У нас мнение единодушное - технологически голосование организовано правильно, хорошо, в соответствии с законами Беларуси".

Рапота: мы бы хотели видеть в парламенте Беларуси сторонников развития отношений с Россией "Естественно, у меня есть некое свое представление о том, кого бы мы хотели видеть в белорусском парламенте", - сказал государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота.

Лебедев: выборы проводятся для избирателей, а не для наблюдателей

Сергей Лебедев

Выборы проводятся для избирателей, а не для наблюдателей. Такое мнение журналистам высказал сегодня глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Западные наблюдатели и миссия СНГ сходятся во мнении, что выборы в парламент Беларуси в организационном плане хорошо подготовлены, отмечается большой тренинг всех участников избирательного процесса, проведена большая работа по сверке списков избирателей, хорошее оформление участков, отметил Сергей Лебедев. "В чем мы расходимся? Западные наблюдатели, и скорее руководство их миссий довольно часто настаивают на том, чтобы им предоставляли право присутствовать при подсчете голосов на расстоянии 2-3 м, на том, чтобы им были предоставлены большие права. Как мне представляется, здесь должно быть выработано оптимальное решение. Выборы все-таки организовываются для избирателей, а не наблюдателей", - сказал он.

Главе миссии не понятны требования некоторых наблюдателей, чтобы в ущерб удобству избирателей, им предоставили возможность видеть, как люди голосуют. "Это никуда не годится. В первую очередь должно быть удобно избирателям - это главный участник избирательного процесса, а наблюдатели пусть приспосабливаются, - отметил он. - В Беларуси достаточно спокойная атмосфера на участках, нет очередей, толкучки, все организовано. Поэтому все наблюдатели, с которыми мы сегодня общались, выражают удовлетворение тем, что им легко и свободно можно наблюдать за голосованием".

Сергей Лебедев подчеркнул, что на всех участках проходит обмен мнениями с местными наблюдателями. "Нас радует, что и местные наблюдатели также говорят о спокойном, организованном голосовании, о том, что все проходит без нарушений и замечаний, - заявил он.- У нас давние контакты с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ. Они полезны, поскольку и мы доводим свою позицию до западных наблюдателей, которая, как мы убедились, учитывается ими и в итоговом заявлении, и в своей деятельности. И мы, конечно, учитываем те замечания и предложения, которые нам излагают коллеги из западных миссий".

В составе миссии СНГ аккредитовано 475 наблюдателей. Они проводят мониторинг во всех регионах Беларуси. "После обеда у меня предстоит встреча с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ. Кроме того, мы вечером собираемся с наблюдателями из стран Содружества для того, чтобы обменяться нашими оценками наблюдения и выработать итоговый документ", - резюмировал Сергей Лебедев.

Наблюдатели от миссии СНГ сегодня также работают и на зарубежных избирательных участках. В частности, на участке для голосования №736, расположенном в здании посольства Беларуси в Москве. Участок оборудован в соответствии с белорусским законодательством. "Участковой избирательной комиссией проделана огромная работа по информированию граждан о месте и времени голосования. Выборы проходят на высоком организационном уровне, в спокойной обстановке и в полном соответствии с законодательством Беларуси. Отмечается высокий профессионализм членов участковой избирательной комиссии", - добавили в штабе миссии.-0-

Работа участков организована отлично, люди приходят с хорошим настроением - наблюдатель от СНГ "Все соответствует действующему национальному законодательству, международному праву. Выборы проходят в демократичной обстановке, все члены комиссии на своих местах, списки, бюллетени тоже", - сказал наблюдательСергей Боженов.

Белорусские парламентские выборы проходят свободно - международный наблюдатель "Граждане Беларуси голосуют свободно, для этого созданы все условия", - международный наблюдатель от миссии СНГ Марина Афонина.