21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подчеркивает важность формирования общего рынка газа в ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придаем важное значение формированию общего рынка газа союза", - сказал руководитель правительства Армении.

По его словам, важно согласовать не только подходы по ценам и тарифообразованию, но и установить тарифы на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления. Причем важно, чтобы это было на недискриминационной основе.

Никол Пашинян также выступает за планомерное устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле, создание полноценного единого рынка товаров и услуг.

Он предложил разработать механизм финансирования интеграционных проектов, создавать специализированные инвестиционные фонды.

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