Петришенко: потенциал СНГ должен усиливаться

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Потенциал Содружества Независимых Государств должен усиливаться. Об этом сегодня в Ашхабаде заявил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси подчеркнул в своем выступлении на саммите СНГ, что потенциал Содружества должен усиливаться, в том числе против тех вызовов и угроз, которые идут извне, отметил вице-премьер. "Мы должны функционировать не только как самодостаточное интеграционное образование в части экономического сотрудничества, развития промышленной кооперации, сотрудничества в сферах транспорта, логистики, науки, культуры, гуманитарной сферы. Ключевой вопрос, который стоит на повестке дня, - это борьба с вызовами и угрозами - киберпреступность, терроризм", - добавил он.

Игорь Петришенко напомнил об инициативе Беларуси по формированию пояса цифрового добрососедства и предложении Александра Лукашенко, чтобы в СНГ Исполком развернул работу по подготовке соответствующего документа. "Сфера информационных технологий далеко шагнула, преступники не дремлют. В одиночку государствам невозможно справиться. Президент акцентировал внимание, что мы должны сообща бороться с этими вызовами в СНГ", - сказал вице-премьер.

Лукашенко призвал поддержать белорусскую инициативу о поясе цифрового добрососедства Президент констатировал, что угрозы безопасности доминируют в списке современных вызовов человечеству и их количество быстро растет. Одной из причин тому Александр Лукашенко видит прогрессирующую потерю доверия в отношениях между странами.

Кроме того, было акцентировано внимание на экономической составляющей. По инициативе туркменской стороны главы государств приняли Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве. "И мы активно работаем (на завершающей стадии) над Стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года. Мы выступаем за то, чтобы поскорее снять шероховатости на экспертном уровне и уровне правительств, чтобы активно развивалась именно экономическая составляющая нашего сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что важно не только полноценное функционирование в СНГ зоны свободной торговли товарами, но и скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли услугами. "Это важный элемент экономики, и мы должны здесь тоже согласованно работать", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-