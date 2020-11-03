3 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Почетное консульство Беларуси открылось в эквадорском городе Куэнка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Эквадоре.

"Состоялась церемония вручения консульского патента Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Эквадоре Николаем Овсянко и вступления в должность почетного консула Беларуси в городе Куэнка. Им стал эквадорский научный деятель в области медицины Клаудио Мигель Галарса Мальдонадо", - рассказали в белорусском загранучреждении.

Почетное консульство в городе Куэнка включает консульский округ в провинциях Асуай, Гуаяс и Манаби. По мнению белорусской стороны, открытие почетного консульства в городе Куэнка будет способствовать развитию белорусско-эквадорского сотрудничества.

Дипломатические отношения между Беларусью и Эквадором установлены в мае 1993 года.-0-